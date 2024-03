Prasówka z całego tygodnia 31.03.2024 w Pruszczu Gdańskim. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Pruszcza Gdańskiego, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 24.03 a 30.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „28-latek miał w mieszkaniu narkotyki na ponad 560 porcji! Grozi mu do 10 lat więzienia”?

Przegląd tygodnia: Pruszcz Gdański, 31.03.2024. 24.03 - 30.03.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 28-latek miał w mieszkaniu narkotyki na ponad 560 porcji! Grozi mu do 10 lat więzienia Mefedron, amfetaminę i marihuanę posiadał jeden z mieszkańców powiatu gdańskiego w domu. Z tych narkotyków można było zrobić ponad 560 porcji! Kryminalni z Pruszcza Gdańskiego zatrzymali 28-latka. Sąd zastosował wobec niego 3-miesięczny areszt. Grozi mu do 10 lat więzienia. 📢 Życzenia Wielkanocne - Świąt pełnych bliskości, miłości i uśmiechu 📢 Przedwojenne wielkanocne zwyczaje i obyczaje. Siuda Baba, degowanie Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie. Poprzedzone jest Wielkim Tygodniem, w którym mówi się o ważnych dla chrześcijan wydarzeniach. Triduum Paschalne (ostatnie trzy dni Wielkiego Tygodnia - czwartek, piątek, sobota) to opis ostatnich chwil życia Jezusa Chrystusa na ziemi i jego męki. Niedziela to zmartwychwstanie.

Tygodniowa prasówka 31.03.2024: 24.03-30.03.2024 Pruszcz Gdański: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Pruszczu Gdańskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Młodzi i starsi ochotnicy z OSP Przywidz sadzili las. W kilka godzin posadzili 900 jodeł! Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza wraz z ochotnikami OSP Przywidz sadziła las. W kilka godzin posadzono 900 jodeł!

📢 Porzucone odpady w lesie w Otominie. Taki widok zastali leśnicy Śmieci i porzucone odpady w lesie powoduje frustrację i żal, zwłaszcza jeśli to dopiero co był Dzień Lasów i Dzień Wiosny. W ostatnich dniach w lesie w Otominie leśnicy z Nadleśnictwa Kolbudy zastali podrzucone odpady. Straż Leśna działa już w celu ustalenia i ukarania sprawców. Leśnicy apelują - nie śmieć, a gdy widzisz śmieci, zgłoś nam to!

📢 Zabytkowy kościół w Lublewie Gdańskim z dotacją gminy. Zabezpieczą jeden z najcenniejszych zabytków Jeden z najcenniejszych zabytków gminy Kolbudy - kościół w Lublewie Gdańskim doczeka się prac zabezpieczających. Kolbudzki samorząd przeznaczy na ten cel gminne środki.

📢 Coraz mniej wody w Jeziorze Otomińskim. Kto (albo co) za to odpowiada? Wody w Jeziorze Otomińskim (gm. Kolbudy) ubywa. Widać to gołym okiem, a więc nikt temu nie zaprzecza. Różnice zaczynają się w ocenie, kto (albo co) za to odpowiada. Kilkudziesięciu mieszkańców i wędkarze obarczają za ten stan rzeczy leśników, którzy wybudowali w pobliskim lesie zbiornik retencyjny odcinający zasilanie akwenu. Leśnicy się z tym nie zgadzają, a Wody Polskie zajmują pośrednie stanowisko.

📢 Luis Fernandez i Bohdan Wjunnyk zwiększą siłę ofensywną Lechii Gdańsk. Kiedy będą gotowi do gry? Trenerzy i kibice Lechii Gdańsk czekają na powrót Luisa Fernandeza. Hiszpan to bez wątpienia jakość piłkarska, która przyda się drużynie w decydującej fazie rywalizacji w Fortunie 1. Lidze o awans do krajowej elity. Sztab szkoleniowy liczy również na to, że wkrótce będzie mieć do swojej dyspozycji także Bohdana Wjunnyka.

📢 Upamiętnili 79. rocznicę powrotu Pruszcza do Macierzy. Mieszkańcy i samorządowcy złożyli kwiaty 79 lat temu Pruszcz Gdański ponownie wrócił do Macierzy. Wydarzenie to mieszkańcy i samorządowcy uczcili złożeniem kwiatów pod pomnikiem Nike na placu Jana Pawła II i krótką modlitwą. 📢 160 harcerzy wzięło udział w Rajdzie Bezdroża i obejrzało wystawę poświęconą harcerzom Wolnego Miasta Gdańska Niemal 160 harcerzy wzięło udział w Rajdzie Bezdroża, który w tym roku wiódł po gminie Pszczółki. W niedzielę na zakończenie wędrownych zmagań harcerze i zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć wystawę poświęconą harcerzom Wolnego Miasta Gdańska - założycielce harcerstwa w Pszczółkach Urszuli Blumiance i druhowi Alfowi Liczmańskiemu, którego zamordowali hitlerowcy w czasie II wojny światowej.

📢 Półmaraton w Pruszczu Gdańskim. Setki biegaczy na ulicach miasta W Pruszczu Gdańskim biegacze mieli okazję sprawdzić swoją dyspozycję z początkiem wiosny. W niedzielę przebiegli ulicami miasta w ramach Półmaratonu Pruszcz Gdański. Zobaczcie zdjęcia z biegu.

📢 Historia Kanału Raduni przybliżona podczas wykładu w Domu Wiedemanna W Domu Wiedemnna w Pruszczu Gdańskim spotkali się miłośnicy historii, by posłuchać o historii Kanału Raduni. To pierwsze spotkanie nowego cyklu przybliżające historię Pruszcza Gdańskiego i okolic. Do końca roku będą spotkania, spacery, wykłady.

