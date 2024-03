160 harcerzy wzięło udział w Rajdzie Bezdroża i obejrzało wystawę poświęcona harcerzom Wolnego Miasta Gdańska

- Jestem zaszczycona, że mogę otworzyć tę piękną wystawą, efekt wielomiesięcznej pracy wszystkich państwa. Jest to dla mnie tak wielkie przeżycie i ważna sprawa, że pozostaję w głębokim szacunku dla wszystkich Was. Dziękuję wszystkim za zorganizowanie tej wystawy, za kultywowanie tej tradycji moich rodziców - mówi Bożena Radłowska. - Wystawa jest piękna. Bardzo pięknie Ci państwo uszeregowali to, ładnie to wszystko opisali. Jestem wzruszona. Dla mnie i dla naszej rodziny to bardzo ważna historia. Zawsze w rodzinnych tradycjach bardzo mocno kultywowaliśmy ten fragment życia mamy, jak też tradycje harcerskie. To, co robią harcerze, to jest wspaniałe. Jest tu ze mną dziś moja córka Małgosią oraz prawnuczką Martą, która przyjechała z Hamburga. Też z ciekawością ogląda. Z dumą pokazuje na to zdjęcie, gdzie przekazywałam krzyż harcerski mamy harcerzom Baszty.