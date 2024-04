Przegląd prasy z tygodnia 14.04.2024. Co działo się w Pruszczu Gdańskim. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Zakończyły się wybory samorządowe 2024, a wszystkie lokale wyborcze zostały już zamknięte. Obecnie z poszczególnych okręgów spływają nieoficjalne wyniki. Gdy tylko PKW poda ostateczne dane dotyczące głosowania na wójta gm. Suchy Dąb oraz do rady gminy zobaczysz je również w tym artykule.

Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała oficjalne wyniki wyborów samorządowych do rady powiatu gdańskiego. Kto otrzymał mandat do rady powiatu z okręgów 1, 2, 3, 4, 5? Sprawdź, jak głosowali mieszkańcy w twoim regionie. Poznaj wyniki głosowania w wyborach samorządowych.

Głosowanie w wyborach samorządowych 2024 zakończyło się. Wszystkie lokale wyborcze w Polsce są już zamknięte. Wciąż czekamy na oficjalne dane dotyczące wyników głosowania na wójta gm. Pruszcz Gdański oraz do rady gminy, które poda Państwowa Komisja Wyborcza. Kiedy tylko będą dostępne, opublikujemy je w tym artykule.

Zakończyło się głosowanie w wyborach samorządowych 2024. Z niecierpliwością czekamy na wyniki głosowania na wójta gm. Kolbudy oraz do rady gminy. Na które osoby postawili mieszkańcy w obecnej kadencji i kto zdobył najwięcej głosów? Kiedy tylko PKW ogłosi oficjalne wyniki, zamieścimy je w tym artykule.

Już w najbliższą niedzielę Pruszcz Gdański stanie się stolicą żonkili. Wszystko to za sprawą akcji na rzecz hospicjów - „Pola Nadziei”. Będzie przemarsz ulicami miasta oraz festyn rodzinny w Cukrotece!

Zaginęli mając kilka czy kilkanaście lat. Szukają ich rodziny i Fundacja Itaka. Sprawy zaginięć dzieci należą do najbardziej delikatnych i bolesnych. Ciężko wyobrazić sobie tragedię rodziców, którzy tracą swoją pociechę nie wiedząc, jaki spotkał ją los. Teraz dzieci mogą wyglądać zupełnie inaczej niż w chwili zaginięcia, zwłaszcza jeśli minęło wiele lat. Dlatego publikacja informacji o zaginionych wraz z aktualnymi wizerunkami i danymi identyfikacyjnymi, jest kluczowa dla ich odnalezienia. Czasem nawet najdrobniejsze wskazówki lub obserwacje mogą przyczynić się do rozwiązania tajemnicy ich zniknięcia. Zobaczcie galerię zdjęć.

W Juszkowie w gminie Pruszcz Gdański doszło do potrącenia rowerzystki. Kierujący samochodem dostawczym nie ustąpił pierwszeństwa kobiecie jadącej na rowerze. Rowerzystka trafiła do szpitala.

Pijanego 38-latka, który awanturował się w hotelowym basenie, zatrzymali policjanci. Mężczyzna w zamian za odstąpienie od czynności, zaoferował mundurowym, korzyść majątkową w wysokości 6 tys.dolarów, gdy odmówili, podczas zatrzymania znieważał ich i groził. Mężczyźnie grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Do zdarzenia doszło na terenie gminy Kolbudy. Awanturującym się był mieszkaniec Gdańska.

Znamy skład nowej Rady Miasta Pruszcz Gdański. Najwięcej radnych z Pruszcza Gdańskiego zasiądzie w sali obrad z komitetu wyborczego Janusza Wróbla - aż 16. Zdecydowanie mniejszym poparciem cieszyli się kandydaci komitetu wyborczego Działamy Dla Miasta Pruszcz Gdański i Prawa i Sprawiedliwości. Komitety te zdobyły odpowiednio 3 i 2 mandaty. Zobacz, kto zasiądzie w nowej Radzie Miejskiej Pruszcza Gdańskiego.

To już kolejny zatrzymany z narkotykami w ostatnich dniach przez policjantów z terenu powiatu gdańskiego. Tym razem to mieszkaniec gminy Pszczółki posiadał narkotyki - amfetaminę. Zatrzymali go mundurowi z grupy zajmującej się zwalczaniem przestępczości narkotykowej z komisariatu w Trąbkach Wielkich.