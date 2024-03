Historia Kanału Raduni przybliżona podczas wykładu w Domu Wiedemanna Danuta Strzelecka

W Domu Wiedemnna w Pruszczu Gdańskim spotkali się miłośnicy historii, by posłuchać o historii Kanału Raduni. To pierwsze spotkanie nowego cyklu przybliżające historię Pruszcza Gdańskiego i okolic. Do końca roku będą spotkania, spacery, wykłady.