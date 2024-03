104 uczniów z Pruszcza i powiatu gdańskiego wzięło udział w konkursie czytelniczym "Z książką na ty"

Od 13 lat w powiecie gdańskim rozgrywany jest powiatowy konkurs czytelniczy „Z książką na ty”. Organizatorami konkursu są Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, Szkoła Podstawowa im. M. Kownackiej w Kłodawie oraz Pomorska Biblioteka Pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim. Pierwszym etapem konkursu jest test znajomości lektur. W minionym tygodniu w pruszczańskiej filii biblioteki pedagogicznej uczniowie pisali takie testy.

- Do konkursu zgłosiło się 104 uczniów z 20 szkół - mówi Joanna Kowalczyk, kierownik pruszczańskiej filii Pomorskiej Biblioteki Pedagogicznej. - Każdy test składał się z serii pytań zamkniętych i otwartych, zagadek, łamigłówek. Na końcu testu jest też krzyżówka do rozwiązania. Tegoroczne lektury konkursowe to w większości tytuły bardzo poczytnych obecnie autorów. Są też tytuły popularne wśród młodych czytelników sprzed lat.