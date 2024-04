Prasówka 7.04.2024 z całego tygodnia w Pruszczu Gdańskim. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Dobry humor, świetna muzyka i mnóstwo atrakcji tak można podsumować Wiosenny Bal Seniora. Seniorzy nie zawiedli i licznie się zjawili w hali ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim, by wziąć udział w zabawie.

Te zdjęcia mówią więcej niż słowa! To jest historia Pruszcza Gdańskiego zatrzymana w kadrze. Zobaczmy, jak kiedyś (wcale nie tak dawno temu) wyglądał Pruszcz Gdański. Jesteśmy ciekawi czy rozpoznajcie te miejsca.

Nie dość, że kierował będąc nietrzeźwy, to na dodatek posiadał przy sobie narkotyki. Policjanci z pruszczańskiego wydziału prewencji zatrzymali mężczyznę, który jadąc autem, wypadł z drogi i uciekł z miejsca zdarzenia. Grozi mu do trzech lat więzienia.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Pruszczu Gdańskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Potrzebę budowy szpitala powiatowego w Pruszczu Gdańskim lub jego okolicy widzą kandydaci KWW Działamy dla powiatu gdańskiego. Podczas dzisiejszej (5.04.24) konferencji prasowej przed budynkiem Pogotowia w Pruszczu Gdańskim przedstawili dane, które przemawiają za tym pomysłem. "Uważamy, że mieszkańcy potrzebują dostępu do całodobowej opieki zdrowotnej, a przede wszystkim izby przyjęć 24/7 z opieką ortopedyczną, internistyczną i pediatryczną" - mówią.

Ponad 60 ciągników rolniczy wyjechało dziś na ulice Pruszcza Gdańskiego. A w nich rolnicy z Żuław i Wyżyn Gdańskich, którzy kolejny raz podejmują protest, w sprawie Zielonego Ładu i importu produktów rolno-spożywczych spoza krajów UE. W ramach protestu rolnicy pod biurami poselskimi w centrum miasta spotkali się z parlamentarzystami z powiatu gdańskiego, by wręczyć petycję i przepytać, co dla nich zrobili. Rolnicy przygotowali dla nich także "prezenty" - koszyki z obornikiem. Zapowiadają, że za dwa tygodnie mogą to być już całe przyczepy obornika.