Miejski Sejmik Ekologiczny w Pruszczu Gdańskim. Tak, czy nie dla elektrowni atomowej w Polsce?

- Tematyka tegorocznego Miejskiego Sejmiku Ekologicznego wynika z zeszłego roku, kiedy to mówiliśmy o odnawialnych źródłach energii i przewinął się temat elektrowni atomowej. Debata, jaka wtedy się odbyła, zainspirowała nas do tego, że postanowiliśmy w tym roku pochylić się tylko nad elektrownią atomową - mówi Anna Radecka, koordynatorka sejmiku. - Z racji tego, że w naszym kraju będzie budowana elektrownia atomowa, bo takie są plany, uznaliśmy, że trzeba edukować młodych ludzi w tym zakresie. To jest główny cel naszego sejmiku, żeby uświadamiać, że budowa nowoczesnej elektrowni atomowej nie jest niczym złym, a wręcz jest duża potrzeba tego.