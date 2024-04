Nowi policjanci w powiecie gdańskim. Mundurowi spełniają marzenia i zachęcają do wstąpienia do służby

Nowi policjanci w powiecie gdańskim

Marzysz o pracy w policji? Zostań policjantem

Chcesz pomagać innym? Dbać o bezpieczeństwo i porządek publiczny? Szukasz ciekawej i stałej pracy? Zostań policjantem! Służba w Policji to szczególny rodzaj misji, który polega na zapewnieniu bezpieczeństwa społeczeństwu oraz niesieniu pomocy innym. To zawód dla ludzi z pasją. Z pewnością jest to ciekawa praca, w której możesz znaleźć miejsce dla siebie, a Twoje umiejętności i zdobyta wiedza pomogą podnieść poziom bezpieczeństwa obywateli. Początkujący funkcjonariusz (po kursie podstawowym) zarabia nawet ok. 5750 zł netto.

Aby rozpocząć swoją karierę w Policji, należy wypełnić wszystkie wymagane dokumenty i dostarczyć je do Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku lub do jednej z komend miejskich/powiatowych na terenie województwa pomorskiego.

Dokumenty od kandydatów do służby w Policji są przyjmowane w: