Młodzi i starsi ochotnicy z OSP Przywidz sadzili las. W kilka godzin posadzili 900 jodeł!

- Co roku na wiosnę sadzimy drzewa na powierzchniach, których nie mogliśmy odnowić naturalnie (samosiewem), lub uzupełniamy braki w tych odnowieniach - informują leśnicy Nadleśnictwa Kolbudy. - Dzięki temu las pozostaje lasem. Od teraz będzie rósł, zapewniając realizację zróżnicowanych potrzeb - przyrodniczych, rekreacyjnych i gospodarczych. Ogromne podziękowania dla strażaków - zawsze można na Was liczyć! Mamy nadzieję, że za kilka lat odwiedzicie to miejsce i z dumą wypoczniecie pośród własnoręcznie posadzonych drzew.