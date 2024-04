Przegląd prasy z tygodnia 21.04.2024. Co działo się w Pruszczu Gdańskim. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Pruszcza Gdańskiego, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 14.04 a 20.04.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Akcja "Czysta rzeka" w Pruszczu Gdańskim. Mieszkańcy sprzątali Radunię z brzegu i z wody”?

Przegląd tygodnia: Pruszcz Gdański, 21.04.2024. 14.04 - 20.04.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Akcja "Czysta rzeka" w Pruszczu Gdańskim. Mieszkańcy sprzątali Radunię z brzegu i z wody Mimo że pogoda nie sprzyjała, na akcję sprzątania Raduni w Pruszczu Gdańskim przybyło ponad trzydziestu chętnych. Po zaopatrzeniu w rękawiczki, worki ruszyli dziarsko do pracy. W ramach akcji "Czysta rzeka - wspólnie dla Raduni" do posprzątania mieli odcinek Raduni od ulicy Zastawnej do Cukrowni. Choć optymistycznie myśleli, że worki tak szybko się nie zapełnią, pierwsze kroki nad rzeką pokazały, że będzie ich całkiem sporo. 📢 Strzały w Straszynie? CBŚ zatrzymało dwie osoby po zorganizowanej akcji Policyjna akcja funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji miała miejsce w Straszynie pod Gdańskiem. Jak informuje Radio Gdańsk, całe wydarzenie miało związek z przestępczością narkotykową. Do wydarzenia miało dojść w czwartek, 18 kwietnia, w godzinach popołudniowych.

📢 Zderzenie osobówki z autokarem przewożącym dzieci w powiecie gdańskim! Jedna osoba poszkodowana Do groźnego zdarzenia doszło w Skowarczu (powiat gdański), gdzie w autokar przewożący dzieci uderzył samochód osobowy. W wypadku poszkodowana została jedna osoba.

Tygodniowa prasówka 21.04.2024: 14.04-20.04.2024 Pruszcz Gdański: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Pruszczu Gdańskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Druga tura wyborów w gm. Pruszcz Gdański, gm. Kolbudy i gm. Suchy Dąb. Mieszkańcy wybiorą wójtów Kto zostanie wójtem gminy Suchy Dąb, gminy Pruszcz Gdański oraz gminy Kolbudy? To okaże się podczas niedzielnych wyborów. Mieszkańcy trzech gmin zadecydują w drugiej turze wyborów 21 kwietnia.

📢 O Rany, Tulipany w Błotniku! Tulipanowy ogród już działa. Można rwać tulipany i tworzyć własne bukiety Tulipanowy ogród w Błotniku już działa! Czwarta edycja "O Rany, Tulipany" w tym roku szybciej wystartowała, a to za sprawą przyrody, która sprawiła, że tulipany już rozkwitają. Tu można zobaczyć niesamowite odmiany tych pięknych kwiatów oraz stworzyć swój własny multikolorowy bukiet. "W tym roku hitem są dwukolorowe odmiany" - mówią założycielki ogrodu. 📢 Kamil Prabucki autor książki „Do czorta” spotkał się z czytelnikami w bibliotece w Trąbkach Wielkich Lektor, pisarz, autor podkastów oraz materiałów satyrycznych - Kamil Prabucki spotkał się z czytelnikami w bibliotece w Trąbkach Wielkich, by opowiedzieć o swojej najnowszej książce "Do czorta". To książka komediowo-przygodowa, z pogranicza fantastyki i realizmu magicznego. "Spotkanie było bardzo inspirujące" - mówią jego uczestnicy.

📢 Znamy wyniki sekcji zwłok żony Rafała Z. Wstrząsające ustalenia prokuratury! Trwa obława za sprawcą morderstwa Wciąż trwają poszukiwania Rafała Z. 43-latek podejrzany o zabójstwo żony ukrywa się od niedzieli. Ujawniono wstępne wyniki sekcji zwłok kobiety, z których wynika, że przyczyną śmierci był masywny krwotok, a na jej ciele były liczne rany kłute. 📢 Nagła potrzeba zrobienia kupy podczas zakupów? Ekspert wyjaśnia, co stoi za fenomenem Mariko Aoki Czy wyjście do sklepu może wywołać nagłą chęć zrobienia kupy? Okazuje się, że u wielu osób tak. Fenomen Mariko Aoki, który został opisany po raz pierwszy w Japonii w 1985 r., polega na odczuwaniu parcia na stolec podczas wizyty w księgarni lub bibliotece. Pilna potrzeba oddania kału dotyczy jednak nie tylko miejsc z książkami, a gastroenterolog dr Saurabh Sethi ujawnił przyczynę nieoczekiwanej potrzeby skorzystania z toalety podczas zakupów.

📢 Tak było na Biesiadzie Literackiej. Czytelnicy spotkali się w bibliotece w Pruszczu z Tomaszem Piątkiem Spotkanie z Tomaszem Piątkiem, pisarzem, publicystą i dziennikarzem śledczym odbyło się w ramach Biesiady Literackiej. Rozmawiano m.in. o najnowszej książce Piątka "Wielkie łowy Kaczyńskiego 1995-2023”. Jak także o innych jego publikacjach. 📢 Prokuratura zdecydowała. Są zarzuty dla Rafała Z. ws. zabójstwa w Jagatowie Wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów 43-letniemu Rafałowi Z. Prokuratura podjęła tę decyzję w poniedziałek, 15 kwietnia. Mężczyzna jest poszukiwany w sprawie zabójstwa jego żony w Jagatowie w gminie Pruszcz Gdański. 📢 25. Jajcarnia 2024 w Sobowidzu. Motocykliści z Pomorza rozpoczęli sezon. Zobaczcie zdjęcia! Po raz dwudziesty piąty spotkali się w Sobowidzu w gm. Trąbki Wielkie motocykliści z Pomorza na Jajcarni 2024, by rozpocząć sezon motocyklowy. Była msza święta, święcenie pojazdów, konkursy na najmłodszego- najstarszego uczestnika wydarzenia. Nie zabrakło pomysłodawcy Jajcarni księdza Krzysztofa Masiulanisa vel Maślaka.

