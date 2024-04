W gminie Cedry Wielkie rozdają budki lęgowe dla jerzyków. Ptaki te są skuteczne w walce z komarami

Problem z komarami w gminie Cedry Wielkie jest co roku. Część gminy objęta jest ochroną programu Natura 2000 – Dolina Dolnej Wisły i pewnych środków – szczególnie chemicznych – nie można stosować. Dlatego od maja 2020 roku prowadzi się w gminie akcję montowania budek lęgowych dla jerzyków.

- Jerzyki powracają do nas z zimowiska pod koniec kwietnia i są z nami bardzo krótko, bo do połowy sierpnia - informują urzędnicy z Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich. - Druga połowa kwietnia to właśnie najlepszy dla tego gatunku czas na montaż budek. W latach 2020-2023 przekazaliśmy sołectwom i mieszkańcom prawie 180 budek dla tych ptaków. Pozostało nam jeszcze 20 sztuk. Montaż budek lęgowych to jedna z form czynnej ochrony gatunkowej, dlatego serdecznie zachęcamy naszych mieszkańców zainteresowanych akcją o kontakt z Urzędem Gminy Cedry Wielkie, Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa, p.11, tel. 58 692-20-49.