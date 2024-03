28-latek miał w mieszkaniu narkotyki na ponad 560 porcji! Grozi mu do 10 lat więzienia

Do zatrzymania mieszkańca powiatu gdańskiego doszło w tym tygodniu. Wcześniej policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim, zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej, ustalili, że mężczyzna ten może posiadać dużą ilość narkotyków. Kryminalni zatrzymali do kontroli samochód, którym przemieszczał się mężczyzna. Podczas legitymowania okazało się, że 28-latek ma aktywny zakaz sądowy prowadzenia pojazdów mechanicznych. Mężczyzna zachowywał się nerwowo.

- Następnie policjanci wraz z 28-latkiem pojechali do jego miejsca zamieszkania, gdzie w ubraniach należących do niego znaleźli zawiniątka z zawartością kilku różnych substancji, m.in. krystalicznej, białego proszku i suszu roślinnego - informuje mł. asp. Karol Kościuk, oficer prasowy KPP Pruszcz Gdański. - Doświadczeni kryminalni wstępnie ustalili, że jest to mefedron, amfetamina i marihuana. Zabezpieczone substancje zostały przekazane biegłemu sądowemu celem przeprowadzenia specjalistycznego badania. Oprócz narkotyków policjanci zabezpieczyli u mężczyzny pieniądze w kwocie prawie 25 tysięcy złotych. 28-latek został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu.