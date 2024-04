Uciekał ulicami Pruszcza Gdańskiego, myślał, że umówił się z 13-latką. Usłyszał dwa zarzuty

- To 53-letni mieszkaniec powiatu kwidzyńskiego - dodaje rzecznik pruszczańskiej policji. - Policjanci zabezpieczyli różne nośniki elektroniczne i mężczyzna w piątek 26 kwietnia usłyszał zarzuty - namawiania do czynności seksualnych osobę nieletnią i zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z uwagi na przesłany nam z tym zawiadomieniem materiał filmowy. Sprawa nadal się toczy, dlatego że policjanci na tym etapie nadal sprawdzają zabezpieczone materiały. Ta praca będzie trwała do postępowania sądowego.