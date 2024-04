Awanturował się w hotelowym basenie i chciał przekupić policjantów. 38-latkowi grozi do 10 lat!

Awanturował się w hotelowym basenie i chciał przekupić policjantów

- Mężczyzna awanturował się z pracownikami i nie reagował na prośby opuszczenia budynku - informuje mł. asp. Karol Kościuk, oficer prasowy KPP Pruszcz Gdański. - Gdy policjanci wylegitymowali agresora, 38-letni mieszkaniec Gdańska swoją agresję zwrócił w kierunku mundurowych. Jego zachowanie stwarzało realne zagrożenie dla osób przebywających w hotelu, w związku z czym policjanci podjęli decyzję o zatrzymaniu go i przewiezieniu do policyjnego aresztu w celu wytrzeźwienia.

Znieważył policjantów i proponował 6 tys. dolarów za uwolnienia

Podczas przejazdu zatrzymany znieważył słownie funkcjonariuszy , a w pewnym momencie próbował nakłonić mundurowych do uwolnienia go w zamian za wręczenie korzyści majątkowej – 6 tysięcy dolarów.

- Policjanci oczywiście nie przystali na jego propozycję - dodaje rzecznik pruszczańskiej policji. - Odmowa, którą usłyszał 38-latek, spowodowała u niego dalszy wzrost agresji. Mężczyzna zaczął grozić funkcjonariuszom, że doprowadzi do zwolnienia ich z pracy, jeśli go nie wypuszczą. Również w ten sposób nie zmusił stróżów prawa do działania wedle jego myśli.

38-latek usłyszał zarzuty i ma dozór policyjny

Jak dodaje mł. asp. Kościuk, zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanemu zarzutów złożenia obietnicy udzielenia korzyści majątkowej w celu skłonienia funkcjonariuszy do odstąpienia od czynności prawnej, kierowania gróźb bezprawnych wobec policjantów w celu zmuszenia ich do zaniechania czynności służbowej i znieważenia funkcjonariuszy.

To grozi mieszkańcowi Gdańska

Za składanie obietnicy wręczenia korzyści majątkowej funkcjonariuszowi publicznemu w zamian za naruszenie przepisów prawa grozi do 10 lat więzienia. Kierowanie gróźb bezprawnych wobec funkcjonariusza w celu zmuszenia go do zaniechania prawnej czynności służbowej zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności, natomiast za znieważenie grozi do roku więzienia.