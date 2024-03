Porzucone odpady w lesie w Otominie. Taki widok zastali leśnicy

Leśnicy przypominają, że Nadleśnictwo Kolbudy wydaje co roku przeszło 200 000 zł na wywóz śmieci z lasu. Te pieniądze pokrywane są z działalności własnej Nadleśnictwa.

- To tak, jakby wrzucić sąsiadowi worek ze śmieciami za płot, żeby posprzątał je sobie na swój koszt - mówią. - Jeśli to nie przemawia do wyobraźni, to należy nadmienić, że zgodnie z art. 162 Kodeksu wykroczeń zanieczyszczanie lasu podlega karze grzywny nie niższej niż 500 zł. Straż Leśna działa już w celu ustalenia i ukarania sprawców.