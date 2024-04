Święta Konstytucji 3 Maja w Pruszczu Gdański. Przemarsz ulicami miasta, złożenie kwiatów i piknik rodzinny

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Pruszczu Gdańskim

CZYTAJ TAKŻE: Żuławy Gdańskie oczami uczestników konkursu Moja Mała Ojczyzna

Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź "Dziennik Bałtycki" codziennie. Obserwuj dziennikbaltycki.pl!;Mniej mieszkańców poszło do urn. Frekwencja do godz. 17 niska![/a]