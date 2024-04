Przegląd tygodnia z 28.04.2024 w Pruszczu Gdańskim. Najważniejsze wydarzenia od 21.04 do 27.04.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Pruszcza Gdańskiego, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 21.04 a 27.04.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Pożegnanie klas maturalnych ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim. Licealiści zakończyli naukę w szkole średniej”?

Przegląd tygodnia: Pruszcz Gdański, 28.04.2024. 21.04 - 27.04.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Pożegnanie klas maturalnych ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim. Licealiści zakończyli naukę w szkole średniej Uczniowie klas maturalnych ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim spotkali się na ostatnim apelu szkolnym - pożegnalnym. Licealiści trzech klas zakończyli edukację w szkole średniej. 📢 Wypadek szybowca w Pruszczu Gdańskim. Ranny jest pilot, w akcji śmigłowiec LPR Do zdarzenia doszło w Pruszczu Gdańskim w piątek, 26 kwietnia, około godziny 16. Jak informują służby, miejsce miał tam wypadek z udziałem szybowca, który znajdował się kilka metrów nad ziemią. Na miejscu pracowały służby ratownicze, cztery zastępy straży pożarnej i zaangażowano śmigłowiec LPR.

📢 Za wsparcie w akcji poszukiwawczej zabójcy z Jagatowa podziękowano zaangażowanym mieszkańcom Podziękowania od policji usłyszały osoby zaangażowane w pomoc funkcjonariuszom podczas działań poszukiwawczych za sprawcą zabójstwa w Jagatowie. Komendant powiatowy Policji w Pruszczu Gdańskim spotkał się z paniami z Kół Gospodyń Wiejskich, sołtysem i mieszkańcami Jagatowa i podziękował za poświęcony czas i okazaną życzliwość.

Tygodniowa prasówka 28.04.2024: 21.04-27.04.2024 Pruszcz Gdański: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Pruszczu Gdańskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Miejski Sejmik Ekologiczny w Pruszczu Gdańskim. Tak, czy nie dla elektrowni atomowej w Polsce? Co uczniowie szkoły podstawowej wiedzą o elektrowni atomowej? Otóż okazuje się, że mają całkiem sporą wiedzę na ten temat. A jeśli czegoś nie wiedzieli, śmiało dopytują. Tak było na XVII Miejskim Sejmiku Ekologicznym w Pruszczu Gdańskim. Wydarzenie organizowała Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszczu Gdańskim.

📢 Rada Powiatu Gdańskiego spotkała się na ostatniej sesji. Były podsumowania i podziękowania Po raz ostatni obradowała dziś (25.04) Rada Powiatu Gdańskiego. W Starostwie Powiatowym radni spotkali się na kończącej kadencję 2018-2024 sesji. Był czas na podsumowanie i podziękowania. Starosta gdański przybliżył rozpoczęte inwestycje oraz te, które są w planach. Zwrócił także uwagę, nad czym powinni się pochylić radni następnej kadencji oraz nowy zarząd. 📢 Nocny wypadek w gm. Przywidz. Samochód wypadł z drogi. W akcji śmigłowiec LPR Do wypadku w gminie Przywidz doszło dziś w nocy. Na drodze w Pomlewie samochód osobowy wypadł z drogi. Poszkodowaną osobę przewieziono do szpitala. 📢 Lechia Gdańsk - Polonia Warszawa. Znajdźcie siebie na zdjęciach. Maksym Chłań: Awans przyjdzie jeśli będziemy skoncentrowani Lechia Gdańsk wygrała z Polonią Warszawa 1:0 w meczu piłkarskiej Fortuny 1. Ligi. Na trybunach stadionu Polsat Plus Arena zasiadło niespełna 6,5 tysiąca widzów. Fani wspierali drużynę i po meczu mogli cieszyć się z wygranej, a zwycięskiego gola strzelił Maksym Chłań. Byliście na meczu Lechii Gdańsk z Polonią Warszawa? Znajdźcie siebie na zdjęciach.

📢 Włamał się do salonu fryzjerskiego i chciał go okraść. Zatrzymano go na gorącym uczynku Na długo może zapamiętać tę noc 36-latek, którego kryminalni z Pruszcza Gdańskiego zatrzymali na gorącym uczynku, gdy włamał się do salonu fryzjerskiego na terenie gminy Pruszcz Gdański i usiłował go okraść. Teraz mieszkańcowi powiatu gdańskiego grozi do 10 lat więzienia. 📢 Jak obecnie wyglądają Miss Polski z lat 90? To wciąż piękne panie! Zobacz zdjęcia To niezwykła okazja, aby zobaczyć, jak obecnie wyglądają panie, które tytuły Miss Polski zdobyły ponad 20 lat temu! Przez 35 lat konkurs Miss Polski wyłaniał nie tylko piękno, ale także tworzył silną rodzinę laureatek. W Warszawie odbył się bankiet z okazji tej wyjątkowej rocznicy. To pierwsze spotkanie wszystkich Miss od lat 90. Kolacja, pamiątkowe szarfy i kosmetyczne upominki sprawiły, że wieczór był pełen wzruszeń i radości. Zobaczcie galerię zdjęć.

📢 7 osób rannych po zderzeniu auta z busem pod Pruszczem Gdańskim. Użyto śmigłowca ratunkowego! 4 osoby są w szpitalu a 3 zostały opatrzone na miejscu po zderzeniu samochodu i busa w miejscowości Rekcin koło Pruszcza Gd. Droga wojewódzka nr 222 jest zablokowana. W akcji ratunkowej brał udział śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 📢 Poznaj finalistki tegorocznej edycji Miss Województwa Pomorskiego! Piękne panie walczą o koronę Do kogo trafi korona i tytuł najpiękniejszej 2024 roku? Wielki finał coraz bliżej. Póki co trwają intensywne przygotowania, a kandydatki biorą udział w kolejnych sesjach. W Hotelu SPA Faltom odbył się tegoroczny półfinał konkursu. Wyłoniono finalistki do tytułów Miss Woj. Pomorskiego oraz Miss Nastolatek Woj. Pomorskiego. Prawie 90 uczestniczek walczyło o awans do finału konkursu. 📢 Uczniowie ZSO nr 1 z Pruszcza Gdańskiego na wycieczce w Alpach i Szwajcarii Uczniowie pruszczańskiego ZSO nr 1 udali się na wycieczkę do położonej u podnóża Alp Szwajcarii. Podczas eskapady poznali również inne zakątki Europy.

📢 Ukradł w sklepie alkohol i uderzył ochroniarza. Zatrzymali go kryminalni z Pruszcza Nie dość, że ukradł alkohol, to jeszcze szarpał się z pracownikiem ochrony, by ten mu go nie odebrał. Policjanci z pruszczańskiej komendy zatrzymali sprawcę kradzieży rozbójniczej. Grozi mu do 10 lat więzienia. 📢 Na czerwonym dywanie stawia na elegancką klasykę, a w domu na wygodę. Tak ubiera się Małgorzata Socha Małgorzata Socha to aktorka, która 23 kwietnia obchodzi swoje 43. urodziny. Podziwiać ją można w wielu polskich serialach. Ma nie tylko ogromny talent, ale i wyczucie stylu. Na show-biznesowych imprezach potrafi błyszczeć i przyćmić swoje koleżanki. Na co dzień ubiera się całkiem normalnie. Z powodzeniem wiele jej stylizacji możesz odzwierciedlić. Chcesz wyglądać jak Małgosia Socha? Oto kilka modowych propozycji.

📢 Monika Ficek nowym wójtem gminy Suchy Dąb. Henryka Król żegna się ze stanowiskiem Druga tura wyborów w gminie Suchy Dąb (powiat gdański) dała zwycięstwo Monice Ficek. To oznacza, że obecna wójt gminy Henryka Król żegna się ze stanowiskiem.

📢 Mieszkańcy gmin Pruszcz Gdański, Kolbudy i Suchy Dąb wybierają wójtów. Tak wygląda frekwencja do godz. 12 W trzech gminach powiatu gdańskiego odbywa się druga tura wyborów. Mieszkańcy gmin: Pruszcz Gdański, Kolbudy i Suchy Dąb wybierają dziś wójtów. PKW podało frekwencję na godz. 12. Jest niższa niż w pierwszej turze wyborów.

