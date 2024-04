Pożegnanie klas maturalnych ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim. Licealiści zakończyli naukę w szkole średniej

Pożegnanie maturzystów ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim

Absolwenci szkół średnich odebrali świadectwa. Dla nich zakończył się pewien etap życia. Przestali być już uczniami i wkroczyli w dorosły świat. Teraz przed nimi egzamin maturalny. Uroczyste apele, które odbyły się w szkołach średnich były, okazją do podsumowania pracy tych kilku lat spędzonych w szkole średniej.

Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź "Dziennik Bałtycki" codziennie. Obserwuj dziennikbaltycki.pl!;Mniej mieszkańców poszło do urn. Frekwencja do godz. 17 niska![/a]