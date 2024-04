Ukradł w sklepie alkohol i uderzył ochroniarza. Zatrzymali go kryminalni z Pruszcza

Kradzież alkoholu

Kryminalni pracujący nad sprawą zabezpieczyli materiał z monitoringu oraz określili też krąg osób, które mogą być odpowiedzialne za to zdarzenie. Następnie po przeanalizowaniu zebranych danych wytypowali 44-latka , który mógł być odpowiedzialny za opisane zdarzenie.

- Sprawca ukradł alkohol i po wyjściu ze sklepu użył przemocy wobec interweniującego pracownika ochrony, uderzając go rękami, po czym uciekł - informuje mł. asp. Karol Kościuk, oficer prasowy KPP Pruszcz Gdański.

Do zdarzenia doszło w sobotnie popołudnie 20 kwietnia. To wtedy do Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim dotarło zgłoszenie, że w jednym ze sklepów na terenie gminy Kolbudy doszło do kradzieży rozbójniczej.

Zarzut i środki zapobiegawcze

Wobec 44-latka prokurator zastosował środki zapobiegawcze: dozór policyjny oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego, a także zakaz przebywania w sklepie, w którym doszło do zdarzenia.

Kradzież rozbójnicza zagrożona jest karą do 10 lat pozbawienia wolności.

