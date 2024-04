Budżet Obywatelski 2025 w Pruszczu Gdańskim. Mieszkańcy mogą swoje zgłaszać projekty

Budżet Obywatelski 2025 w Pruszczu Gdańskim

Do 30 kwietnia 2024 r. mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego mogą zgłaszać propozycje projektów do realizacji w ramach konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na rok 2025. Do dyspozycji mieszkańców jest 600 tys. zł, w tym na realizację jednego projektu można przeznaczyć nie więcej niż 150 tys. zł. Po zebraniu pomysłów następuje etap weryfikacji zgłoszonych projektów, a we wrześniu odbywa się głosowanie na projekty, które najbardziej odpowiadają potrzebom mieszkańców. Realizacja tych projektów ma miejsce w kolejnym roku.