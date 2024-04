Archiwalne zdjęcia i pocztówki Pruszcza Gdańskiego. Tak kiedyś wyglądał Pruszcz Gdański

Pruszcz Gdański na starych zdjęciach i pocztówkach

Czy zastanawialiście się kiedyś, jak dawniej wyglądał Pruszcz Gdański? Główne ulice, poszczególne punkty miasta, które dziś na co dzień mijamy, idąc do pracy czy na spacer? Dziś zabieramy Was w podróż w przeszłość. Może nie aż tak bardzo odległą, ale pokazującą miasto na przestrzeni stu lat. Jak wyglądał Pruszcz, a właściwie - wieś Praust początku XX wieku, w latach 30., czy po wojnie?