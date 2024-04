Szpital powiatowy w Pruszczu Gdańskim? Taką potrzebę widzi KWW Działamy dla powiatu gdańskiego

Szpital powiatowy w Pruszczu Gdańskim

- Powiat gdański liczy już oficjalnie ponad 120 tysięcy mieszkańców, a wciąż nie odbywa się żadna poważna dyskusja na temat lokalizacji Izby Przyjęć z prawdziwego zdarzenia w okolicach Pruszcza Gdańskiego - mówi Karol Kardasiński, jeden z założycieli KWW DZIAŁAMY DLA POWIATU GDAŃSKIEGO oraz kandydat do rady powiatu gdańskiego, a także radny ostatniej kadencji w gminie Pruszcz Gdański. - Średnio 44 osoby dziennie z gmin powiatu gdańskiego trafiają na SOR w gdańskich szpitalach . Odejmując najpoważniejsze przypadki, daje to około 30 osób dziennie, które mogłyby takie świadczenie uzyskać na miejscu w szpitalu powiatowym. Ogólna liczba osób korzystająca z izb przyjęć w szpitalach w Gdańsku jest znacznie większa.

- Chcemy to zmienić, uważamy, że mieszkańcy potrzebują dostępu do całodobowej opieki zdrowotnej, a przede wszystkim izby przyjęć 24/7 z opieką ortopedyczną, internistyczną i pediatryczną - dodaje Karol Kardasiński. - Musimy skończyć z odsyłaniem mieszkańców do przepełnionych szpitali w Gdańsku.

Jak mówią kandydaci, takie zadanie spełni jedynie wybudowanie niewielkiego 4 - oddziałowego szpitala powiatowego, który mógłby być zlokalizowany w Pruszczu Gdańskim lub jego okolicy.

- O co będziemy usilnie zabiegać - dodaje Kardasiński.