Czterech agresywnych pseudokibiców zatrzymano po meczu w Kolbudach

W sobotę 30 marca w Kolbudach odbył się mecz piłkarski pomiędzy miejscową drużyną a klubem z Wejherowa. Z informacji, które zabrali policjanci zabezpieczający to wydarzenie, wynikało, że zwaśnieni pseudokibice wymienionych drużyn mogą chcieć dążyć do siłowego zwarcia i co za tym idzie m.in. naruszyć porządek publiczny. Stróżom prawa udało się zapobiec konfrontacji pseudokibiców, aresztowano jednak czterech mężczyzn, którzy naruszyli nietykalność policjantów.

- Po zakończeniu spotkania drużyna przyjezdna i jej kibice opuścili teren powiatu gdańskiego nadzorowani przez mundurowych - informuje mł. asp. Karol Kościuk, oficer prasowy KPP Pruszcz Gdański. - W tym czasie policjanci legitymowali część osób, które przebywały na stadionie. Kilku agresywnych pseudokibiców naruszyło nietykalność osobistą mundurowych, którzy prowadzili wspomniane czynności. Stróże prawa zatrzymali czterech mężczyzn w wieku 19, 23 i 27 lat i przewieźli ich do policyjnego aresztu.