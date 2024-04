Grób Pański w kościele Podwyższenia Krzyża Św. w Pruszczu. Wierni modlili się przy grobie Jezusa

Grób Pański w kościele w Pruszczu Gdańskim

Ciemnice i Groby Pańskie w kościołach to tradycja to tradycja świąt wielkanocnych. Wierni przychodzą na modlitwę i czuwanie. Także pruszczanie odwiedzali w Wielką Sobotę kościoły, by pomodlić się przy symbolicznych grobach Jezusa. W kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Pruszczu Grób Pański stanął po prawej stronie ołtarza. Straż przy nim pełnili strażacy, harcerze oraz rekonstruktorzy historyczni.