Nocny wypadek w gm. Przywidz. Samochód wypadł z drogi. W akcji śmigłowiec LPR

Wypadek w gm. Przywidz

- O godzinie 22.56 nasza jednostka została zadysponowana do wypadku drogowego na DW 221 w miejscowości Pomlewo - piszą strażacy z OSP Jodłowno na swoim facebookowym profilu. - Po dotarciu na miejsce zdarzenia zastaliśmy samochód osobowy, który wypadł z jezdni drogi i znajdował się na przydrożnym polu. Na miejscu działał już zastęp ZRM oraz patrol policji.

Śmigłowiec LPR w akcji

- Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, kierowaniu ruchem oraz przygotowaniem miejsca do lądowiska dla LPR - dodają strażacy. - O godz. 0.00 wróciliśmy do koszar.

