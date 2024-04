Rolnicy protestowali w Pruszczu Gdańskim. Wyjechali na ulice, a posłom dali petycje i kosze z obornikiem!

Z rolnikami przed biurem poselskim w centrum miasta przy skrzyżowaniu Chopina z Grunwaldzką pierwsza spotkała się posłanka Magdalena Sroka, która po wysłuchaniu rolników, odpowiedzi na ich pytania, przekazała im także dokumenty mówiące o tym, jakie działania podejmowała w ich sprawie.

- Przygotowałam całą teczkę z interwencji, które podejmowałam osobiście - mówi posłanka Magdalena Sroka. - Rok temu, kiedy rolnicy zaczęli protestować, byłam z nimi na granicy w Hrubieszowie, po to właśnie, by zatrzymać wjazd ukraińskiego zboża na polski rynek. Wtedy udało się. Mamy dzisiaj embargo na zboża, które obowiązuje do czerwca tego roku. Są też rozmowy, które prowadzi obecny rząd, aby to embargo przedłużyć i dołożyć do niego inne produkty, które produkowane są przez polskich rolników, a które przyjeżdżają do nas także z Ukrainy. Co jeszcze robiłam? Interweniowałam w ministerstwie rolnictwa, interweniowałam u głównego weterynarza, interweniowałam w głównym inspektoracie nasiennictwa po to właśnie by zatrzymać zboże z Ukrainy, które zalewa polski rynek. Mam pełną świadomość tego, dlaczego rolnicy dzisiaj protestują.