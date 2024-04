O fotel burmistrza Pruszcza Gdańskiego i głosy mieszkańców powalczy dwóch kandydatów

W najbliższą niedzielę, 7 kwietnia, mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego w wyborach samorządowych zdecydują, kto przez najbliższych pięć lat będzie włodarzem miasta. O fotel burmistrza ubiega się dwóch kandydatów - to Łukasz Michalewski, lat 30, mieszkaniec Pruszcza od dwóch lat, w latach 2018-2024 radny Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia i obecny burmistrz Janusz Wróbel, lat 55.

Na ostatniej prostej kandydaci przedstawiają swoją wizję miasta lub mówią, co dla niego dotychczas zrobili.

- W tej kadencji zbudowaliśmy ponad 400 inwestycji, na które pozyskaliśmy ponad 70 mln złotych środków zewnętrznych. Jedną z tych inwestycji jest Urząd Stanu Cywilnego przy ul. Wojska Polskiego. To przykład dbałości o zabytki - mówi Janusz Wróbel. - Przebudowaliśmy kilkadziesiąt dróg, w tym Gałczyńskiego, Słowackiego, Przy Torze, Sienkiewicza i Skalskiego. Zrealizowaliśmy kilkadziesiąt inwestycji w naszych szkołach i przedszkolach. Teraz oddajemy do użytku nowo wybudowaną salę gimnastyczną w Szkole Podstawowej nr 2. Tereny zielone i rekreacyjne były jednymi z priorytetów tej kadencji. Park Dębowy czy teren na Osiedlu Bursztynowym to jeden z najlepszych przykładów tych inwestycji. Dbamy o poprawę warunków życia naszych mieszkańców.