Wybory samorządowe 2024. Oni walczą o fotele wójtów w gminach powiatu gdańskiego

Kandydaci na wójtów w wyborach samorządowych 2024 - powiat gdański

Gmina Cedry Wielkie

Gmina Kolbudy

W gminie Kolbudy troje kandydatów będzie walczyło o fotel wójta. To obecny wójt gminy Andrzej Chruścicki , przewodnicząca Rady Gminy Magdalena Dudzińska-Florczyk oraz wicewójt w latach 2013-2018 Marek Goliński , który jako jedyny z tej trójki przynależy do partii - Platforma Obywatelska RP. Za to wszyscy kandydaci posiadają wykształcenie wyższe.

Gmina Pruszcz Gdański

Także trójka kandydatów jest do objęcia fotela wójta gminy Pruszcz Gdański. To Andrzej Chmielewski w ostatniej kadencji radny i zastępca wójt Magdaleny Kołodziejczak, której mandat wygasł, jak dostała się do sejmu, Weronika Chmielowiec, radna w ostatniej kadencji oraz przez krótki okres czasu pełniąca obowiązki wójta, oraz Michał Nowak, sołtys Radunicy, a obecnie pełniący obowiązki wójta w gminie. Kandydujący posiadają wykształcenie wyższe i nie należą do partii politycznych.