Rada Powiatu Gdańskiego spotkała się na ostatniej sesji. Były podsumowania i podziękowania

- W ciągu ponad 5 lat radni obradowali 80 razy i podjęli 571 uchwał. Nie ma możliwości, abyśmy wszystko omówili, co się działo przez pięć i pół roku. Powiem o najważniejszych rzeczach - mówi Marian Cichon. - Wydatki majątkowe w 2019 roku to 20 mln 148 tys. zł, w 2020 - 10 mln 760 tys. zł, w 2021 - 14 mln 136 tys. zł, w 2022 - 332 mln 182 tys. zł, w 2023 - 26 mln 790 tys. zł. 2024 to jest taki rok, w którym już w tej chwili mamy zawartych 10 umów na realizację szeregu inwestycji, które się dzieją, albo lada moment się rozpoczną. Kwoty, które zostały zakontraktowane na 10 inwestycji to jest 111 mln 660 tys. zł, w tym jest tylko jedna inwestycja niedrogowa, bo budowa domu dziecka. Ta budowa się skończy za kilka miesięcy, a pozostałe to są drogi. Są one wykonywane w czasie 2-3-letnim stąd taka duża kwota.