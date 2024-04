Pola Nadziei w Pruszczu Gdańskim - przemarsz i festyn w Cukrotece. Sprawdź program niedzielnej akcji!

W niedzielę, 14 kwietnia na ulicach Pruszcza oraz w Cukrotece pojawią się wolontariusze w charakterystycznych żółtych koszulkach. Będą przypominać o roli hospicjów oraz zbierać fundusze na rzecz działalności pruszczańskiego hospicjum.

- Opieka hospicyjna skupia się na zapewnieniu pacjentowi jak najwyższego poziomu komfortu w trakcie ostatnich dni życia. Nasz zespół specjalizuje się w kontrolowaniu bólu i innych objawów, co pozwala pacjentowi przeżywać spokojne i godne chwile do końca życia - tłumaczy Katarzyna Kałduńska, prezes Fundacji Dom Hospicyjny w Pruszczu Gdańskim. - Każda forma wsparcia przybliża nas do celu, zachęcam do wsparcia Fundacji Dom Hospicyjny w Pruszczu Gdańskim i za każdą okazaną pomoc oraz okazaną życzliwość serdecznie dziękuję!