Nowa Rada Miasta Pruszcz Gdański. To ich mieszkańcy Pruszcza wybrali na radnych w wyborach

Rada Miasta Pruszcz Gdański. Są wyniki wyborów na kadencję 2024-2029

Państwowa Komisja Wyborcza w poniedziałek (8 kwietnia) opublikowała rezultaty niedzielnego głosowania. Tym samym poznaliśmy nowy skład Rady Miasta Pruszcz Gdański. W radzie zasiada w sumie 21 osób. Największe poparcie w wyborach samorządowych uzyskali kandydaci z komitetu wyborczego burmistrza Pruszcza Janusza Wróbla. Głosowało na nich 7 750 osób. Włodarz „wprowadził” do rady aż 16 osób, co daje 76,19 procent mandatów.

Na kandydatów KWW Działamy Dla Miasta Pruszcz Gdański zagłosowało 1 978 osób. Do rady miasta zdobyli 3 mandaty (18,57 proc.). Najmniej osób zagłosowało na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości - 924 osoby. Ugrupowanie to zdobyło 2 mandaty do rady miasta.