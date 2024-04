W Pruszczu upamiętnili ofiary zbrodni katyńskiej - zamordowanych przez Sowietów oraz zasadzili Dąb Pamięci

Obchody 84. rocznicy Zbrodni Katyńskiej w Pruszczu Gdańskim

Zbrodnia katyńska to mord dokonany wiosną 1940 roku przez NKWDzistów, funkcjonariuszy policji politycznej Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich na blisko 22 tysiącach obywateli państwa polskiego. Ofiary zbrodni to ok. 14,5 tys. jeńców wojennych oraz 7,3 tys. osób cywilnych. Wśród nich policjanci, kolejarze. I właśnie jednemu z nich - starszemu przodownikowi Policji Państwowej Bogumiłowi Butkiewiczowi, poświęcony jest Dąb Pamięci, który w trakcie obchodów posadzono w parku przy ul. Wita Stwosza.