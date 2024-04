Potrącenie rowerzystki w Juszkowie. Kobieta trafiła do szpitala

Potrącenie rowerzystki w Juszkowie

Do wypadku z udziałem rowerzystki doszło we wtorek, 9 kwietnia ok. godz. 7.30 w Juszkowie w gminie Pruszcz Gdański. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, zabezpieczyli je i wstępnie ustalił przebieg zdarzenia.

- 41-letni kierujący dostawczym renault podczas wykonywania manewru skrętu w lewo nie ustąpił pierwszeństwa rowerzystce, która jechała z naprzeciwka - informuje mł. asp. Karol Kościuk, oficer prasowy KPP Pruszcz Gdański. - 43-letnia użytkowniczka jednośladu chcąc uniknąć zderzenia z autem, wykonała awaryjne hamowanie, w wyniku którego upadła na jezdnię.

Rowerzystka odniosła obrażenia i została przewieziona do szpitala w Gdańsku.