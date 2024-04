Kolejny zatrzymany z narkotykami w powiecie gdańskim. Mieszkaniec gm. Pszczółek z amfetaminą Danuta Strzelecka

Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej zatrzymali mieszkańca gm. Pszczółek, który posiadał narkotyki KPP Pruszcz Gdański Zobacz galerię (3 zdjęcia)

To już kolejny zatrzymany z narkotykami w ostatnich dniach przez policjantów z terenu powiatu gdańskiego. Tym razem to mieszkaniec gminy Pszczółki posiadał narkotyki - amfetaminę. Zatrzymali go mundurowi z grupy zajmującej się zwalczaniem przestępczości narkotykowej z komisariatu w Trąbkach Wielkich.