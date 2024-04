Weronika Chmielowiec nowym wójtem gminy Pruszcz Gdański

Druga tura wyborów w gminie Pruszcz Gdański

W niedzielę 21 kwietnia mieszkańcy gminy Pruszcz Gdański udali się do urn, by wybrać wójta gminy na nową kadencję. W drugiej turze wygrała Weronika Chmielowiec z Borkowa, startująca w wyborach z Komitetu Wyborczego Wyborców Działamy Weroniki Chmielowiec i to ona zostanie wójtem. Zagłosowało na nią 4864 osoby, co dało 50,58%. Jej kontrkandydat Michał Nowak (37 lat), obecnie pełniący obowiązki wójta startował z Komitetu Wyborczego Wyborców Tak! Dla Gminy Pruszcz Gdański. Zagłosowało na niego 4752 wyborców, co dało 49,42%.

Frekwencja w gminie Pruszcz Gdański wyniosła - 40,00%. Głos oddało 9 633 osoby na 24 084 uprawnionych.