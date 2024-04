Siatkarki ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Pruszczu Gdańskim Mistrzyniami Powiatu

- Nasze zawodniczki radziły sobie bardzo dobrze, z początku trochę wystraszone, ale to nie przeszkodziło im w walce o 1 miejsce, dały z siebie dużo, ambitnie podeszły do gry, a co najważniejsze wykorzystały swoje umiejętności w grze - mówi Barbara Jóźwiak, nauczyciel wychowania fizycznego w SP nr 2 w Pruszczu Gdańskim. - Trzymajmy kciuki, bo już niedługo powalczą w rozgrywkach 1/2 Finałów Wojewódzkich.