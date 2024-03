Prasówka z lutego 2024. Sprawdź, co działo się w Pruszczu Gdańskim. Czy jesteś na bieżąco?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w lutym czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Pruszcza Gdańskiego najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 01.03.2024”?

Przegląd lutego 2024 w Pruszczu Gdańskim: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z lutego 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 01.03.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie. 📢 Nielegalne automatydo gier hazardowych zabezpieczono w Pruszczu Gdańskim i Pszczółkach Pruszczańscy policjanci i celnicy Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego zabezpieczyli 12 automatów do gier hazardowych o wartości ponad 100 tysięcy złotych. Nielegalne automaty znajdowały się na terenie Pruszcza Gdańskiego i Pszczółek. Policjanci przypominają, że za organizowanie gier hazardowych wbrew przepisom ustawy grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

📢 Zimowa Senioriada przyciągnęła seniorów powiatu gdańskiego. Wykazali się wiedzą i umiejętnościami Co to były za emocje! Zimowa Senioriada przyciągnęła seniorów powiatu gdańskiego. Była okazja do wykazania się wiedzą i sprawnością oraz do spędzenia czasu w miłej atmosferze. Zajrzyjcie do naszej relacji.

Prasówka marzec Pruszcz Gdański: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w lutym uwagę czytelniczek i czytelników z Pruszcza Gdańskiego. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Rusza budowa szkoły w Różynach. Wbito pierwszą łopatę i poświęcono plac budowy To historyczny moment dla gminy Pszczółki. W Różynach wbito pierwszą łopatę pod budowę szkoły i poświęcono plac budowy. Uczniowie mają rozpocząć w niej naukę w roku szkolnym 2026/2027.

📢 Krajowy unikat, czyli najdłuższa wieś w Polsce. Skrywa multum atrakcji i mieści się w jednym z najpiękniejszych regionów Krajowe góry mają w sobie coś urzekającego – potwierdzi to większość wędrowców, która choć raz miała okazję je odwiedzić. Pośród beskidzkich stoków skrywa się prawdziwa perła, przypominająca wstążkę wijącą się wśród kilometrów zieleni – gdzie dokładnie ją znaleźć i co oferuje turystom?

📢 W Błotniku będą budować jachty. Kolejna firma rusza z dużą inwestycją w gminie Cedry Wielkie W Błotniku w gminie Cedry Wielkie będą budować jachty. Wszystko to za sprawą nowego przedsiębiorcy, który właśnie tu chce prowadzić tę produkcję i stworzyć nowe miejsca pracy. Pierwsza jednostka ma być wybudowana i zwodowana już latem. 📢 Kradzież torebki z samochodu w okolicach giełdy. Policjanci z Pruszcza Gdańskiego szukają sprawców! Kradzież torebki z samochodu. Policjanci z Pruszcza Gdańskiego poszukują sprawcy kradzieży, do której doszło w okolicach giełdy. Policja publikuje wizerunek osób, które mogą mieć związek ze sprawą.

📢 Protesty rolników na drogach Pruszcza, Rusocina i Wojanowa. Protestujący pod starostwem |WIDEO Protest rolników trwa. W drugi dzień strajku generalnego rolników, rolnicy z Żuław i powiatu gdańskiego zjechali do Pruszcza Gdańskiego, by przez cały dzień powolnym przejazdem na trasie Rusocin - Pruszcz Gdański - Wojanowo - Pruszcz Gdański - Rusocin blokować drogi. Protestujący zajechali także pod Starostwo Powiatowe, by wręczyć staroście petycję i odczytać Apel do konsumentów. Rolnicy domagają się m.in. gruntownej rewizji Zielonego Ładu i powstrzymania napływu produktów z Ukrainy. 📢 Najniebezpieczniejsze kraje Europy – lepiej omijać je w 2024 roku. Miłośnicy ciepłych kierunków będą zaskoczeni Bezpieczeństwo to podstawa podczas podróży. Niestety, nawet na Starym Kontynencie trzeba mieć oczy dookoła głowy – najnowszy ranking najniebezpieczniejszych krajów Europy udowadnia, że nawet ukochane przez turystów państwa mają swoje ciemne strony. Dokąd lepiej nie wybierać się na urlop i wakacje w 2024 roku?

📢 Śmieci przy drodze w gminie Pruszcz Gdański. Czy uda się namierzyć podrzucających odpady? Problem z porzuconymi przy drogach odpadami i nielegalnymi wysypiskami śmieci jest niemal nieustający. W gminie Pruszcz Gdański walczą z tym od lat. Bywa, że udaje się po śmieciach ustalić ich właściciela, a mimo to kolejne podrzucone odpady pojawiają się co jakiś czas w przydrożnych rowach, lasach.

📢 Protest rolników. Kolumna ok. 200 ciągników przejechała z Rusocina do Gdańska na protest |WIDEO Tak jak zapowiedzieli, rolnicy z powiatu gdańskiego i Żuław wyruszyli dziś w kolumnie ok. 200 ciągników z Rusocina do Gdańska. Przejazd przez Pruszcz Gdański zajął im ok. 25 minut. W Gdańsku rolnicy dołączą do protestujących. Tak wyglądał przejazd protestujących rolników przez Pruszcz. 📢 Mapa online protestów rolników w dniu 20 lutego 2024 roku. Sprawdź gdzie będą blokady 100 blokad i nawet 30 tysięcy ciągników na ulicach całej Polski.. Ogólnopolski protest rolników we wtorek 20 lutego 2024 r. spowoduje duże utrudnienia w ruchu w całym kraju.

📢 Protesty rolników w Pruszczu Gdańskim, Rusocinie i Wiślinie. 20 i 21 lutego utrudnienia na drogach! We wtorek i w środę, 20-21 lutego, na terenie Pruszcza, Rusocina i Wiśliny odbędą się protesty rolników. Przez te miejscowości przejadą kolumny około 200 ciągników. Rolnicy będą także blokować główne skrzyżowania i ronda oraz manifestować przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Pruszczu. Sprawdź, gdzie i kiedy będą protestować rolnicy, oraz gdzie można spodziewać się utrudnień na drodze. 📢 Rolnicy zablokują na Pomorzu trasę S7. Będą utrudnienia, policja przygotowała objazdy We wtorek 20 lutego, w ramach protestu rolnicy zablokują trasę S 7 w okolicach Nowego Dworu Gdańskiego. Przejazd tym odcinkiem "eski" będzie niemożliwy. Rolnicy będą protestować w ten sposób aż do 10 marca. 📢 Mapa protestu rolników 20 lutego. Dziś kolejna seria strajków w Polsce w walce o przyszłość gospodarstw. Tu będą blokady Na wtorek 20 lutego 2024 r. rolnicy zapowiedzieli kolejną dużą akcję protestacyjną. - Problemem opłacalności produkcji rolnej, przetwórczej i pozostałych branż w naszym kraju jest niekontrolowany napływ towarów z Ukrainy, które są wwożone wobec otwarcia granicy UE z tym krajem - uważa rolnicza Solidarność. Indywidualni rolnicy, związki branżowe czy samorząd rolniczy podnoszą również niekorzystne dla producentów rolnych założenia unijnego Zielonego Ładu.

📢 Szczątki żołnierza Wehrmachtu ekshumowane po latach w Kleszczewie w gm. Trąbki Wielkie Ta historia rozpoczyna się 17.03.1945 roku, a kończy 14 lutego 2024 r. Tego dnia w Kleszczewie w gminie Trąbki Wielkie doszło do ekshumacji żołnierza Wehrmachtu. Pruszczańskie Stowarzyszenie Historyczno-Poszukiwawcze Faktoria opowiedziało historię związaną z żołnierzem.

