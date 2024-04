Uczniowie ZSO nr 1 z Pruszcza Gdańskiego na wycieczce w Alpach i Szwajcarii

Uczniowie pruszczańskiego ZSO nr 1 udali się na wycieczkę do położonej u podnóża Alp Szwajcarii. Podczas eskapady poznali również inne zakątki Europy.

Uczniowie ZSO nr 1 na wycieczce w Szwajcarii

Pięciodniową wycieczkę odbyli uczniowie ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim do pięknej Szwajcarii. Po drodze zwiedzali także inne zakątki Europy. - Wyjazd młodzieży rozpoczął się w Pruszczu Gdańskim przed budynkiem szkolnym - mówi Tomasz Jagielski, nauczyciel i jeden z opiekunów wycieczki. - Trasa przez drogi Polski prowadziła do Staniszowa w okolicach Karpacza. Drugi dzień uczniowie spędzili na poznawaniu atrakcji i zabytków Karpacza. Spacer po urokliwym miasteczku pozwolił odkryć Świątynię Wang - przeniesioną z Norwegii, przy budowie której nie wykorzystano ani jednego gwoździa, Dziki Wodospad, skocznię narciarską Orlinek, miejsce anomalii grawitacyjnych. Wycieczka górskimi ścieżkami z widokiem na Śnieżkę pozwoliła przygotować się do dalszej podróży.

Trzeci dzień wycieczki to przejazd przez Czechy, Niemcy, Austrię do Szwajcarii. Pierwszym etapem wycieczki było poznanie Zurychu.

- Miasto i Jezioro Zuryskie – największe i jedno z najważniejszych miast Szwajcarii: krajobraz alpejski, starówka, muzea, muzyka i czekolada. To tutaj na miejscowej uczelni studiował Albert Einstein. Pobyt zbiegł się z obchodzonym co roku w trzeci poniedziałek kwietnia święcie wiosny Sechseläuten. Odbywa się wtedy m.in. parada cechów rzemieślniczych - opowiadają uczestnicy wycieczki. Przejazd przez alpejskie krajobrazy do Saint-Genis-Pouilly we Francji to kolejny etap wycieczki.

Czwarty dzień eskapady to wyjazd do Genewy w Szwajcarii. Miasto nad Jeziorem Genewskim jest jednym z najbardziej kosmopolitycznych na świecie. To tu swoją europejską siedzibę ma Organizacja Narodów Zjednoczonych, a swoje centrale – Światowa Organizacja Zdrowia i Czerwony Krzyż. Stare miasto z dzielnicą handlową jest sercem Genewy. Dominuje nad nim katedra Saint-Pierre. Właśnie w niej w latach 1536–1564 kazania wygłaszał Jan Kalwin. Właściwym centrum starówki jest Place du Bourg-de-Four, uważany za najstarszy plac w Genewie. Wybrzeże, promenady, liczne parki tętniące życiem, uliczki starego miasta i eleganckie sklepy zapraszają do spacerów i zakupów. Znajduje się tu Muzeum Patek Philippe, w którym można zobaczyć ponad 2000 wyjątkowych eksponatów oraz poznać historię ich produkcji. Założycielami firmy byli dwaj polscy emigranci: Antoni Patek i Franciszek Czapek, a oficjalna data powstania to 1 maja 1839 roku. Wysoka jakość wyrobów i unikalne technologie sprawiły, że przedsiębiorstwo odniosło olbrzymi sukces. Przejazd wzdłuż “Riwiery Szwajcarskiej” pozwolił poznać:

Nyon, gdzie swoją siedzibę ma piłkarska organizacja UEFA. Tutaj losuje się grupy Mistrzostw Europy i rozgrywki europejskich pucharów z Ligą Mistrzów na czele.

Morges - tutaj w 1936 roku powstało polskie ugrupowanie polityczne Front Morges z I.J. Paderewskim i W. Sikorskim. W czwartym dniu uczniowie zwiedzili także Lozannę nad Jeziorem Genewskim - miasto słynie z Muzeum Olimpijskiego, Vevey - miasteczko położenie nad brzegiem jeziora z zapierającym dech w piersiach widokiem na alpejskie panoramy, w którym Charlie Chaplin spędził ostatnie 25 lat życia. Z kolei początek piątego dnia to przejazd do Genewy, gdzie mieści się Europejska Organizacja Badań Jądrowych CERN – ośrodek naukowo-badawczy na granicy Szwajcarii i Francji, gdzie pracownicy i naukowcy z całego świata stworzyli największy na świecie akcelerator cząstek – Wielki Zderzacz Hadronów. - Pełni wrażeń i nowych wiadomości wszyscy wyruszyli w drogę powrotną do domu. Przejazd przez Szwajcarię, Austrię, Niemcy, Czechy i Polskę do Gniezna - opowiadają opiekunowie wycieczki. - W pierwszej stolicy Polski młodzież poznała Wzgórze Lecha, Katedrę Gnieźnieńską, Drzwi Gnieźnieńskie i pomnik Bolesława Chrobrego, pierwszego króla Polski.

Organizatorami wycieczki byli: Albiński Michał nauczyciel geografii w ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim i Siuta Piotr wraz z Biurem Turystycznym “Podhale TRAVEL Zakopane”. Opiekunami podczas wyjazdu byli: Albiński Michał, Gogolewska Adrianna, Jagielski Tomasz, Jasińska Hanna i Zielińska Iwona. Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź "Dziennik Bałtycki" codziennie. Obserwuj dziennikbaltycki.pl!;Mniej mieszkańców poszło do urn. Frekwencja do godz. 17 niska![/a]

