Przegląd prasy z marca 2024. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Pruszczu Gdańskim?

Przegląd marca 2024 w Pruszczu Gdańskim: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z marca 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Zobacz galerię zdjęć Kobiet z powiatu gdańskiego, które biorą udział w plebiscycie Kobieca Twarz Regionu! Zobacz galerię zdjęć kobiet z powiatu gdańskiego, które biorą udział w akcji Kobieca Twarz Regionu. Na zwyciężczynie czeka mnóstwo fantastycznych nagród: zaproszenia na Forum Kobiecości, profesjonalne sesje fotograficzne, weekendowe pobyty w SPA oraz główne nagrody - samochody Toyota Aygo X! 📢 Przedwojenne wielkanocne zwyczaje i obyczaje. Siuda Baba, degowanie Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie. Poprzedzone jest Wielkim Tygodniem, w którym mówi się o ważnych dla chrześcijan wydarzeniach. Triduum Paschalne (ostatnie trzy dni Wielkiego Tygodnia - czwartek, piątek, sobota) to opis ostatnich chwil życia Jezusa Chrystusa na ziemi i jego męki. Niedziela to zmartwychwstanie.

📢 Wybory samorządowe 2024 – lista kandydatów do rady powiatu gdańskiego Przed nami wybory samorządowe 2024. Prezentujemy pełną listę kandydatów do rady powiatu z okręgów 1, 2, 3, 4, 5. Te osoby powalczą o mandaty w Twoim regionie. Koniecznie zapoznaj się z poniższą listą i zdecyduj na kogo oddasz swój głos.

Prasówka kwiecień Pruszcz Gdański: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w marcu uwagę czytelniczek i czytelników z Pruszcza Gdańskiego. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wybory samorządowe 2024. Kandydaci do rady gminy i kandydaci na wójta w gm. Pruszcz Gdański Wybory samorządowe 2024 w Polsce przeprowadzone zostaną już niedługo. Zobacz, kto jest kandydatem na wójta oraz do rady gminy z okręgów numer 1, 2, 3, 4. Kto jest na listach wyborczych? Tutaj znajdziesz szczegółowe informacje.

📢 Wybory samorządowe 2024. Kandydaci do rady miasta i kandydaci na burmistrza w Pruszczu Gdańskim Sprawdź, jacy są kandydaci w wyborach samorządowych 2024. Kandydaci do rady miasta z okręgów numer 1, 2, 3, 4 i kandydaci na burmistrza zostali przedstawieni przez Państwową Komisję Wyborczą. Kto znalazł się na listach wyborczych w Twoim okręgu? Tutaj znajdziesz szczegółowe informacje. 📢 Jechał ponad setką w obszarze zabudowanym. Stracił prawo jazdy i 3 tysiące złotych! Tę jazdę mieszkaniec powiatu gdańskiego zapamięta na dłużej. Mężczyzna, który jechał ponad setką w obszarze zabudowanym, stracił na 3 miesiące prawo jazdy i został ukarany mandatem w kwocie 3000 zł. Policjanci nie zapomnieli też o punktach karnych. 📢 Pijany za kółkiem wjechał w płot, potem naruszył nietykalność policjanta na służbie Nie dość, że spowodował wypadek kierując samochodem w stanie nietrzeźwym, to na dodatek naruszył nietykalność policjanta oraz go znieważył podczas zatrzymania. Zatrzymany przez policjantów z Kolbud 38-latek – usłyszał już zarzuty.

📢 104 uczniów z Pruszcza i powiatu gdańskiego wzięło udział w konkursie czytelniczym "Z książką na ty" Mistrzowie wiedzy o książkach są wśród nas. Udowodnili to uczniowie ze szkół z Pruszcza Gdańskiego i powiatu gdańskiego biorąc udział w konkursie czytelniczym "Z książką na ty". 📢 Coraz mniej wody w Jeziorze Otomińskim. Kto (albo co) za to odpowiada? Wody w Jeziorze Otomińskim (gm. Kolbudy) ubywa. Widać to gołym okiem, a więc nikt temu nie zaprzecza. Różnice zaczynają się w ocenie, kto (albo co) za to odpowiada. Kilkudziesięciu mieszkańców i wędkarze obarczają za ten stan rzeczy leśników, którzy wybudowali w pobliskim lesie zbiornik retencyjny odcinający zasilanie akwenu. Leśnicy się z tym nie zgadzają, a Wody Polskie zajmują pośrednie stanowisko.

📢 Upamiętnili 79. rocznicę powrotu Pruszcza do Macierzy. Mieszkańcy i samorządowcy złożyli kwiaty 79 lat temu Pruszcz Gdański ponownie wrócił do Macierzy. Wydarzenie to mieszkańcy i samorządowcy uczcili złożeniem kwiatów pod pomnikiem Nike na placu Jana Pawła II i krótką modlitwą.

📢 Pieczeń rzymska z jajkiem. Smakuje wyśmienicie i pięknie wygląda. Zrób ją według tego przepisu, a sukces kulinarny gwarantowany Szukasz pomysłu na wielkanocny obiad? Proponuję przepis na pyszną pieczeń rzymską z jajkiem. To sycąca i wyrazista potrawa, którą można podać zarówno na ciepło, jak i pokroić na plasterki i podać, jako zimną przekąskę. Przekonaj się, jak świetnie smakuje i wypróbuj przepis na pieczeń rzymską z jajkiem. 📢 160 harcerzy wzięło udział w Rajdzie Bezdroża i obejrzało wystawę poświęconą harcerzom Wolnego Miasta Gdańska Niemal 160 harcerzy wzięło udział w Rajdzie Bezdroża, który w tym roku wiódł po gminie Pszczółki. W niedzielę na zakończenie wędrownych zmagań harcerze i zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć wystawę poświęconą harcerzom Wolnego Miasta Gdańska - założycielce harcerstwa w Pszczółkach Urszuli Blumiance i druhowi Alfowi Liczmańskiemu, którego zamordowali hitlerowcy w czasie II wojny światowej.

📢 Półmaraton w Pruszczu Gdańskim. Setki biegaczy na ulicach miasta W Pruszczu Gdańskim biegacze mieli okazję sprawdzić swoją dyspozycję z początkiem wiosny. W niedzielę przebiegli ulicami miasta w ramach Półmaratonu Pruszcz Gdański. Zobaczcie zdjęcia z biegu. 📢 Historia Kanału Raduni przybliżona podczas wykładu w Domu Wiedemanna W Domu Wiedemnna w Pruszczu Gdańskim spotkali się miłośnicy historii, by posłuchać o historii Kanału Raduni. To pierwsze spotkanie nowego cyklu przybliżające historię Pruszcza Gdańskiego i okolic. Do końca roku będą spotkania, spacery, wykłady.

📢 Trzy gminy powiatu gdańskiego utworzą spółdzielnię energetyczną. Zielona energia będzie dla nich i mieszkańców tańsza Włodarze gmin powiatu gdańskiego podpisali list intencyjny w sprawie utworzenia spółdzielni energetycznej z opcją zawiązania międzygminnego klastra energetycznego. Wyprodukowana zielona energia ma być tańsza i jeszcze efektywniej służyć zaspokojeniu potrzeb energetycznych gmin Pszczółki, Przywidz i Trąbki Wielkie oraz ich mieszkańców.

📢 Jak wyglądałby polski Super Saiyan w Dragon Ball? Dzięki SI już wiemy. Zobacz bohaterów kultowego anime w wersji z różnych krajów Sztuczna inteligencja pozwala nam bawić się konwencjami i ulubionymi markami, w tym anime. Tym razem możecie przekonać się, jak według SI prezentowałyby się postacie kultowego anime inspirowane poszczególnymi krajami, w tym Polską. Jak wyszło i jak na tle innych wypada „polska” postać Dragon Ball? Sprawdźcie. 📢 Nastolatki walczą o koronę najpiękniejszej Pomorza roku 2024! Zobacz zdjęcia kandydatek Konkursy piękności są niesamowicie popularne, a kandydatki, które biorą w nich udział, muszą wyróżniać się charakterem, ale także wyglądem. Muszą być odważne, pewne siebie i uśmiechnięte, by na scenie przed jurorami oraz publicznością wypaść jak najlepiej. W naszej galerii zdjęć znajdziesz najpiękniejsze nastolatki z woj. pomorskiego, które wezmą udział w finale i powalczą o koronę najpiękniejszej nastolatki Pomorza roku 2024!

📢 Utalentowani i młodzi nagrodzeni podczas Pomorskiej Gali Sportu Młodzieżowego. Podsumowano osiągnięcia za 2023 rok ZDJĘCIA Świetni młodzieżowcy oraz ich klubowi trenerzy zostali nagrodzeni podczas Pomorskiej Gali Sportu Młodzieżowego za wyniki osiągane podczas międzynarodowych imprez w 2023 roku. Marszałek Mieczysław Struk wyróżnił przedstawicieli różnych dyscyplin m.in. boksu, szermierki, żeglarstwa, wioślarstwa, karate, lekkiej atletyki oraz koszykówki.

📢 Protest Rolników 20 marca 2024. Gdzie będą blokowane drogi? Mapa protestów 20 marca 2024 roku odbędzie się kolejny ogólnopolski protest rolników. Dla kierowców w całym kraju oznacza to wiele utrudnień. Zablokowane mają być nie tylko większe miasta, ale również mniejsze miejscowości. Blokowane mają być m.in. autostrady i granice. 📢 Zobacz finalistki Miss Województwa Pomorskiego 2024! Która otrzyma koronę najpiękniejszej mieszkanki Pomorza? Za nami pierwsze wydarzenie związane z tegoroczną edycją Miss Województwa Pomorskiego. W Hotelu SPA Faltom odbył się tegoroczny półfinał konkursu. Wyłoniono finalistki do tytułów Miss Woj. Pomorskiego oraz Miss Nastolatek Woj. Pomorskiego. Konkurs jest obecnie największym, jedynym i najbardziej prestiżowym konkursem piękności w woj. pomorskim. Prawie 90 uczestniczek walczyło o awans do finału konkursu.

