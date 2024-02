Protest rolników. Kolumna ok. 200 ciągników przejechała z Rusocina do Gdańska na protest |WIDEO

Protesty rolników z powiatu gdańskiego i Żuław

We wtorek 20 lutego od rana w całym kraju trwają protesty rolników. Dołączyli się do nich także rolnicy z powiatu gdańskiego i Żuław. Po godzinie 9 wyruszyli oni w kolumnie około 200 ciągników z Rusocina do Gdańska na manifestację pod Urząd Wojewódzki i by blokować drogi. Przejazd przez Pruszcz Gdański zajął im ok. 25 minut.

Wśród transparentów pojawiających się na ciągnikach można było m.in. przeczytać:

Bez nas będzie głodni, nadzy i trzeźwi

Od myszy do cesarza - wszyscy żyją z gospodarza

Braun ma gaśnice my mamy gnojowice

Rząd bardziej dba o Ukrainę niż o polskiego rolnika

Taka polityka rujnuje rolnika

Nie pozwólmy, aby Unia Europejska zniszczyła nasze polskie dziedzictwo

W środę, 21 lutego rolnicy będą blokować ronda i skrzyżowania w Pruszczu Gdańskim oraz protestować przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Pruszczu.