Śmieci przy drodze w gminie Pruszcz Gdański. Czy uda się namierzyć podrzucających odpady?

Porzucone śmieci w gminie Pruszcz Gdański

Nielegalne podrzucanie śmieci w mało uczęszczane okolice, jest wciąż częstym procederem, chociaż jak przypomina Urząd Gminy Pruszcz Gdański każdy z nas jest zobowiązany do złożenia deklaracji i ponoszenia opłaty za odpady. W gminie z nielegalnymi wysypiskami walczy od lat Straż Gminna. Strażnicy szukają sprawców zwyczajnie „grzebiąc w śmieciach”. Znajdują rachunki i zeszyty szkolne. Do sprawców trafiają jak po sznurku. Wystawiają mandaty i obligują do posprzątania po sobie.