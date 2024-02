Szczątki żołnierza Wehrmachtu ekshumowane po latach w Kleszczewie w gm. Trąbki Wielkie

Ekshumacja szczątków żołnierza Wehrmachtu

Historia rozpoczyna się 17.03.1945 roku - opowiada Adam Brzozowski, prezes Pruszczańskiego Stowarzyszenia Historyczno-Poszukiwawczego Faktoria. W wyniku ciężkich walk jest wiele ofiar, zarówno po stronie niemieckiej jak i sowieckiej. Porucznik Wehrmachtu, pełniący funkcję obserwatora, zostaje ciężko ranny, a jego towarzysz ginie od doznanych obrażeń powstałych w czasie ostrzału. Ranny porucznik zostaje ewakuowany do szpitala w Gdańsku i finalnie udaje mu się doczekać końca wojny.

W 2004 wspomniany porucznik, przyjeżdża wraz z żoną ponownie do Kleszczewa w celu odszukania grobu swojego kolegi - snują dalej opowieść członkowie stowarzyszenia. - Udaje im się dotrzeć do mieszkanki Kleszczewa, która była naocznym świadkiem wydarzeń z 45 r. Z relacji mieszkanki dowiadują się, iż po przejściu frontu, większość ofiar okolicznych walk została zebrana i złożona w wyrobisku żwiru zlokalizowanym we wsi. Po wojnie Rosjanie przeprowadzili ekshumacje tylko swoich żołnierzy z masowej mogiły, w której spoczywały szczątki obu armii. Małżeństwo sporządza notatki, szkic mapy miejsca, gdzie mogą znajdować się interesujące ich szczątki, jednak nie decydują się na nic więcej.