Zimowa Senioriada przyciągnęła seniorów powiatu gdańskiego. Wykazali się wiedzą i umiejętnościami Danuta Strzelecka

Co to były za emocje! Zimowa Senioriada przyciągnęła seniorów powiatu gdańskiego. Była okazja do wykazania się wiedzą i sprawnością oraz do spędzenia czasu w miłej atmosferze. Zajrzyjcie do naszej relacji.