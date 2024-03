Prasówka z Pruszcza Gdańskiego 30.03.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Mefedron, amfetaminę i marihuanę posiadał jeden z mieszkańców powiatu gdańskiego w domu. Z tych narkotyków można było zrobić ponad 560 porcji! Kryminalni z Pruszcza Gdańskiego zatrzymali 28-latka. Sąd zastosował wobec niego 3-miesięczny areszt. Grozi mu do 10 lat więzienia.

