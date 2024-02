Prasówka 25.02.2024 z całego tygodnia w Pruszczu Gdańskim. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Krajowe góry mają w sobie coś urzekającego – potwierdzi to większość wędrowców, która choć raz miała okazję je odwiedzić. Pośród beskidzkich stoków skrywa się prawdziwa perła, przypominająca wstążkę wijącą się wśród kilometrów zieleni – gdzie dokładnie ją znaleźć i co oferuje turystom?

Protest rolników trwa. W drugi dzień strajku generalnego rolników, rolnicy z Żuław i powiatu gdańskiego zjechali do Pruszcza Gdańskiego, by przez cały dzień powolnym przejazdem na trasie Rusocin - Pruszcz Gdański - Wojanowo - Pruszcz Gdański - Rusocin blokować drogi. Protestujący zajechali także pod Starostwo Powiatowe, by wręczyć staroście petycję i odczytać Apel do konsumentów. Rolnicy domagają się m.in. gruntownej rewizji Zielonego Ładu i powstrzymania napływu produktów z Ukrainy.

Problem z porzuconymi przy drogach odpadami i nielegalnymi wysypiskami śmieci jest niemal nieustający. W gminie Pruszcz Gdański walczą z tym od lat. Bywa, że udaje się po śmieciach ustalić ich właściciela, a mimo to kolejne podrzucone odpady pojawiają się co jakiś czas w przydrożnych rowach, lasach.

20 lutego 2024 roku w Polsce rozpoczął się centralny protest rolników. Blokady dróg, manifestacje pod urzędami i próby podjęcia rozmów z politykami rządu Donalda Tuska związane są z niekontrolowanym importem produktów spożywczych, głównie zboża, z Ukrainy. Jak podkreślają rolnicy, gra nie toczy się jedynie o to, aby mogli sprzedać swoje zbiory, ale również o to, aby do konsumentów w sklepach w Polsce trafiały przetworzone produkty zbożowe, mleczne i mięsne spełniające te same normy, które spełniać muszą protestujący.

Tak jak zapowiedzieli, rolnicy z powiatu gdańskiego i Żuław wyruszyli dziś w kolumnie ok. 200 ciągników z Rusocina do Gdańska. Przejazd przez Pruszcz Gdański zajął im ok. 25 minut. W Gdańsku rolnicy dołączą do protestujących. Tak wyglądał przejazd protestujących rolników przez Pruszcz.