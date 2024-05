Przegląd prasy z kwietnia 2024. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Pruszczu Gdańskim?

Etui Karla Lagerfelda do iPhone'a 15 Plus zostało ...

Do wypadku w gminie Przywidz doszło dziś w nocy. Na drodze w Pomlewie samochód osobowy wypadł z drogi. Poszkodowaną osobę przewieziono do szpitala.

To niezwykła okazja, aby zobaczyć, jak obecnie wyglądają panie, które tytuły Miss Polski zdobyły ponad 20 lat temu! Przez 35 lat konkurs Miss Polski wyłaniał nie tylko piękno, ale także tworzył silną rodzinę laureatek. W Warszawie odbył się bankiet z okazji tej wyjątkowej rocznicy. To pierwsze spotkanie wszystkich Miss od lat 90. Kolacja, pamiątkowe szarfy i kosmetyczne upominki sprawiły, że wieczór był pełen wzruszeń i radości. Zobaczcie galerię zdjęć.

4 osoby są w szpitalu a 3 zostały opatrzone na miejscu po zderzeniu samochodu i busa w miejscowości Rekcin koło Pruszcza Gd. Droga wojewódzka nr 222 jest zablokowana. W akcji ratunkowej brał udział śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Do kogo trafi korona i tytuł najpiękniejszej 2024 roku? Wielki finał coraz bliżej. Póki co trwają intensywne przygotowania, a kandydatki biorą udział w kolejnych sesjach. W Hotelu SPA Faltom odbył się tegoroczny półfinał konkursu. Wyłoniono finalistki do tytułów Miss Woj. Pomorskiego oraz Miss Nastolatek Woj. Pomorskiego. Prawie 90 uczestniczek walczyło o awans do finału konkursu.