W niedzielę w Przywidzu Strażacki Rajd Rowerowy. Trasa wiedzie wokół Jeziora Przywidzkiego

III Strażacki Rajd Rowerowy

W niedzielę 5 maja w Przywidzu III Strażacki Rajd Rowerowy. Organizatorzy zapraszają strażaków oraz przyjaciół i miłośników straży pożarnej do świętowania Dnia Strażaka. Start o godz. 14 - plac przy kąpielisku gminnym w Przywidzu. Trasa liczy ok. 7,8 km.

CZYTAJ TAKŻE: Święto Konstytucji 3 Maja w Pruszczu. Będzie przemarsz ulicami miasta i piknik rodzinny

Żuławy Gdańskie oczami uczestników konkursu Moja Mała Ojczyzna

Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź "Dziennik Bałtycki" codziennie. Obserwuj dziennikbaltycki.pl!;Mniej mieszkańców poszło do urn. Frekwencja do godz. 17 niska![/a]