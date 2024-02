Dzień Jedności Kaszubów już w marcu. Do Kolbud zjadą Kaszubi i miłośnicy tego regionu. Jest program!

Dzień Jedności Kaszubów w Kolbudach

Dzień Jedności Kaszubów zwyczajowo organizowany jest w marcu. Dlaczego? Otóż 19 marca 1238 papież Grzegorza IX w bulli zatytułował szczecińskiego księcia Bogusława I „księciem Kaszub” (łac. clare morie… duce Cassubie), potwierdzając dobra podarowane przez Bogusława I zakonowi Joannitów pod Stargardem nad Iną.

Była to prawdopodobnie pierwsza historyczna wzmianka o Kaszubach. Właśnie na jej pamiątkę obchodzony jest Dzień Jedności Kaszubów. Wydarzenie to ma też przypominać o Kaszubach, którzy z różnych przyczyn rozjechali się po całym świecie, a także podkreślać jedność i wspólnotę Kaszubów. Nic więc dziwnego, że 17 marca do Kolbud przybędą setki Kaszubów oraz mieszkańców Pomorza utożsamiających się z bogatym dziedzictwem i kulturą obfitującego w piękne lasy i jeziora regionu.