Mieszkańcy gmin Pruszcz Gdański, Kolbudy i Suchy Dąb wybierają wójtów. Tak wygląda frekwencja do godz. 12

Druga tura wyborów w gminie Pruszcz Gdański, Kolbudy i Suchy Dąb

W niedzielę 21 kwietnia w trzech gminach powiatu gdańskiego - gm. Pruszcz Gdański, gm. Kolbudy i gm. Suchy Dąb odbywa się druga tura wyborów. Mieszkańcy tych gmin głosują, by wyłonić wójtów. Państwowa Komisja Wyborcza podała frekwencję do godz. 12. Jest niższa niż w pierwszej turze w tych gminach. Najniższą frekwencję odnotowano dziś w gm. Pruszcz Gdański - 9,7 % wyborców zagłosowało do godz. 12. Jak na razie najwięcej wyborców poszło do urn w gm. Suchy Dąb - 15,15%.

Gmina Pruszcz Gdański

Frekwencja w do godziny 12 - 9,70% (w pierwszej turze frekwencja do godz. 12 - 13,61%)

Liczba kart wydanych w stałych obwodach głosowania - 2 335

Liczba uprawnionych do głosowania w stałych obwodach głosowania - 24 084

Gmina Kolbudy