Druga tura wyborów w trzech gminach powiatu gdańskiego. Frekwencja do godz. 17 jest niska

Druga tura wyborów w gm. Pruszcz Gdański, Kolbudy i Suchy Dąb

Mieszkańcy gminy Pruszcz Gdański, Kolbudy i Suchy Dąb wybierają w drugiej turze wyborów samorządowych wójtów na nową kadencję. Państwowa Komisja Wyborcza podała frekwencję wyborczą do godz. 17. Najwyższą frekwencję z tych trzech gmin odnotowano w gminie Suchy Dąb - 41, 56% i jest niewiele niższa niż w pierwszej turze. Najniższą frekwencję odnotowano w gminie Pruszcz Gdański. Tu do urn do godz. 17 poszło niecałe 30% uprawnionych. W pierwszej turze do lokali wyborczych poszło prawie 8% więcej mieszkańców.

Gmina Suchy Dąb